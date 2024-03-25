Министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос сообщил, что пограничники страны планируют сотрудничать с украинскими властями и помогать ловить уклонистов от всеобщей мобилизации. Речь идет о тех, кто пытается сбежать с территории нашего государства через Приднестровский регион.

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Молдова планирует помогать Украине ловить уклонистов

Глава МВД Молдовы заявил, что это очевидно, что все пытаются спасти свои жизни. По его словам, основном люди, которые незаконно пересекают государственные границы это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Адриан Ефрос заметил, что довольно часто военнообязанные украинцы, которые пытаются незаконно пересечь границу, используют именно территорию Приднестровского района.

Практически каждую неделю мы проводим несколько операций по борьбе и ликвидации различных схем, организованных на территории Молдовы или гражданами Республики Молдова, или гражданами Молдовы совместно с гражданами Украины,

– сказал он.

Министр внутренних дел страны также отметил, что у Кишинева также есть некоторые фильтры на маршрутах, идущих из приднестровского региона. Он отметил, что это поможет предотвратить нелегальную миграцию.

"Мы пытаемся установить более тесную связь с нашими украинскими коллегами и лично обсуждали с министром внутренних дел Украины вопрос о восстановлении совместного патрулирования в приднестровском регионе с украинской стороны", – добавил он.

Как наказывают уклонистов, которые пытаются нелегально пересечь границу