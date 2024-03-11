Отмечают, что в прошлом году к ответственности привлекли более тысячи уклонистов. Однако только 60 из этих военнообязанных действительно отправили за решетку.

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Первый пик наказаний уклонистов в Украине случился в 2015 году – принято 1596 приговоров.

Далее это количество постепенно уменьшалось, и составило восемь доведенных до конца дел в 2021 году. Однако, уже в первый год полномасштабной войны таких дел увеличилось в 20 раз – до 220 приговоров.

"1274 приговора получили украинцы за уклонение от военной службы в 2023 году. 60 уголовных производств завершились реальным заключением", – говорится в публикации.

В Украине могут изменить принуждение к уклонистам