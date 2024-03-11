Зазначають, що минулого року до до відповідальності притягнули понад тисячу ухилянтів. Проте лише 60 із цих військовозобов'язаних дійсно відправили за ґрати.

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Перший пік покарань ухилянтів в Україні трапився в 2015 році – ухвалено 1596 вироків.

Далі ця кількість поступово зменшувалась, і становила вісім доведених до кінця справ у 2021 році. Проте, вже в перший рік повномасштабної війни таких справ побільшало у 20 разів – до 220 вироків.

"1274 вироки отримали українці за ухилення від військової служби в 2023 році. 60 кримінальних проваджень завершилися реальним ув'язненням", – йдеться у публікації.

В Україні можуть змінити примус до ухилянтів