Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос повідомив, що прикордонники країни планують співпрацювати з українською владою і допомагати ловити ухилянтів від загальної мобілізації. Мова йде про тих, хто намагається втекти з території нашої держави через Придністровський регіон.

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Молдова планує допомагати Україні ловити ухилянтів

Глава МВС Молдови заявив, що це очевидно, що всі намагаються врятувати свої життя. За його словами, здебільшого люди, які незаконно перетинають державні кордони це чоловіки віком від 18 до 60 років.

Адріан Ефрос зауважив, що досить часто військовозобов'язані українці, які намагаються незаконно перетнути кордон, використовують саме територію Придністровського району.

Практично щотижня ми проводимо кілька операцій з боротьби та ліквідації різних схем, організованих на території Молдови або громадянами Республіки Молдова, або громадянами Молдови спільно з громадянами України,

– сказав він.

Міністр внутрішніх справ країни також зазначив, що у Кишинева також є деякі фільтри на маршрутах, що йдуть із придністровського регіону. Він зауважив, що це допоможе запобігти нелегальній міграції.

"Ми намагаємося встановити тісніший зв'язок із нашими українськими колегами й особисто обговорювали з міністром внутрішніх справ України питання щодо відновлення спільного патрулювання в придністровському регіоні з українського боку", – додав він.

Як карають ухилянтів, які намагаються нелегально перетнути кордон