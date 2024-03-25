Восени 2023 року Міноборони презентувало нову стратегію розвитку Збройних Сил, важливим пунктом якої стало впровадження рекрутингу у війську. Зокрема, військові вакансії вже розміщені на найпопулярніших сервісах з пошуку роботи.

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Вакансії у ДШВ

Десантно-штурмові війська долучилися до нової системи рекрутингу, яку презентувало Міноборони минулого року. Так, ДШВ запустили власний сайт, на якому розміщені актуальні вакансії конкретних бригад.

Десантно-штурмові війська – це колектив високих професіоналів та справжніх друзів. Їх досвід та велика кількість вдалих військових операцій – це впевненість, що поруч з тобою досвідчені командири, уважні та непохитні в бою. Десантно-штурмові війська запрошують до своїх лав сміливих і рішучих та шукають фахівців різних напрямків,

– зазначають вони на сайті.

Прямо на головній сторінці сайту доступна анкета, у якій необхідно вказати низку особистих данних. Йдеться про ПІБ, громадянство, вік, сімейний стан, освіту, професію у цивільному житті, чи проходила особа службу раніше та іншу інформацію. Зокрема, також в окремому полі потрібно вказати, на якій посаді громадянин бачить себе у війську.

Переглянути бригади ДШВ, які зараз шукають собі новобранців можна за посиланням.

Рекрутинг у ЗСУ