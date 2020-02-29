Сколько украинцев уклонились от призыва в 2019 году

От призыва на срочную военную службу в Украине в 2019 году уклонились 245 тысяч человек. Наказали за это 423 лица призывного возраста, а именно привлекли к уголовной ответственности.

"В течение прошлого года в правоохранительные органы призывные комиссии направили материалы на 245 тысяч лиц призывного возраста, которые уклоняются от призыва на срочную военную службу", – рассказал изданию "АрмияИнформ" начальник управления призыва и комплектования – заместитель начальника Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Валерий Дендебера.

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Он добавил, что 700 призывников, которые прошли все этапы призывной кампании, не прибыли в воинские части без уважительных причин.

За уклонение от призыва к уголовной ответственности в 2019 году было привлечено 423 лица призывного возраста, к административной – 17 тысяч 220 человек.

Что грозит за уклонение от призыва

Административное наказание за неявку в военкомат – штраф от 85 до 119 гривен за первое нарушение, штраф от 170 до 255 гривен – за повторное.

Уголовная ответственность за уклонение от призыва. Предусматривает ограничение свободы до 3 лет. Заметим, что в основном это наказание является условным.



Кто имеет право на освобождение от призыва на срочную военную службу в Украине / Инфографика 24 канала