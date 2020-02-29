Скільки українців ухилилися від призову в 2019 році

Від призову на строкову військову службу в Україні в 2019 році ухилилися 245 тисяч людей. Покарали за це 423 осіб призовного віку, а саме притягнули до кримінальної відповідальності.

"Упродовж минулого року до правоохоронних органів призовні комісії направили матеріали на 245 тисяч осіб призовного віку, які ухиляються від призову на строкову військову службу", – розповів виданню "АрміяІнформ" начальник управління призову та комплектування – заступник начальника Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ полковник Валерій Дендебера.

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Він додав, що 700 призовників, які пройшли всі етапи призовної кампанії, не прибули до військових частин без поважних причин.

За ухилення від призову до кримінальної відповідальності в 2019 році було притягнуто 423 особи призовного віку, до адміністративної – 17 тисяч 220 людей.

Що загрожує за ухилення від призову

Адміністративне покарання за неявку у військкомат – штраф від 85 до 119 гривень за перше порушення, штраф від 170 до 255 гривень – за повторне.

Кримінальна відповідальність за ухилення від призову. Передбачає обмеження волі до 3 років. Зауважимо, що здебільшого це покарання є умовним.



Хто має право на звільнення від призову на строкову військову службу в Україні / Інфографіка 24 каналу