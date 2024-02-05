Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона рассказал о наказании для уклонистов. Все, что известно об обновленном законопроекте по мобилизации, мы собрали в этом материале.

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Какие санкции могут применить против уклонистов

Как пояснил Егор Чернев, за нарушение таких процедур есть несколько видов наказаний – административное и уголовное.

Сейчас есть административная ответственность – это норма о штрафах для тех, кто не появляется по повестке впервые. Если же не явиться после прохождения ВВК – это уже уголовная ответственность.

Вместе с тем Министерство обороны предлагает меры "административно-экономического характера" в отношении тех, кто уклоняется от прохождения этих процедур. Так, могут заблокировать счета или средства на счетах.

Насколько законно блокировать счета

Норма по ограничению пользования счетами, по словам Чернева, не новая. Ее уже применяют, правда, не в контексте мобилизации, а в отношении других категорий населения. Речь о тех, кто не оплатил штрафы, налоги, алименты. Там экономическая природа такого наказания понятна.

А по мобилизации – не понятно, станет ли такая норма рычагом воздействия. Поэтому не следует делать поспешных выводов и стоит подождать второго чтения законопроекта.

Уклонистов будет наказывать суд

Также Егор Чернев прокомментировал положение о наказании уклонистов через суд, которое появилось в обновленном законопроекте. В первой версии документа говорилось о том, что уклонистов будет наказывать сам ТЦК.

Нардеп объяснил, что законодатели выступали против расширения полномочий ТЦК в этом вопросе, потому что это создало бы коррупционные рычаги влияния.

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Когда законопроект станет законом

Принять законопроект о мобилизации могут в начале недели. Пока что обсуждают вопрос электронных повесток: Верховная Рада ждет разъяснения от МО.