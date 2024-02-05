Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону розповів про покарання для ухилянтів. Все, що відомо про оновлений законопроєкт щодо мобілізації, ми зібрали в цьому матеріалі.

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Які санкції можуть застосувати проти ухилянтів

Як пояснив Єгор Чернєв, за порушення таких процедур є декілька видів покарань – адміністративне і кримінальне.

Наразі є адміністративна відповідальність – це норма про штрафи для тих, хто не з'являється за повісткою вперше. Якщо ж не з'явитися після проходження ВЛК – це вже кримінальна відповідальність.

Разом з тим Міністерство оборони пропонує заходи "адміністративно-економічного характеру" щодо тих, хто ухиляється від проходження цих процедур. Так, можуть заблокувати рахунки або кошти на рахунках.

Наскільки законно блокувати рахунки

Норма щодо обмеження користування рахунками, за словами Чернєва, не нова. Її уже застосовують, щоправда, не в контексті мобілізації, а стосовно інших категорій населення. Мова про тих, хто не сплатив штрафи, податки, аліменти. Там економічна природа такого покарання зрозуміла.

А щодо мобілізації – не зрозуміло, чи стане така норма важелем впливу. Тож не слід робити поспішних висновків і варто почекати на друге читання законопроєкту.

Ухилянтів каратиме суд

Також Єгор Чернєв прокоментував положення щодо покарання ухилянтів через суд, яке з'явилося в оновленому законопроєкті. У першій версії документа ішлося про те, що ухилянтів каратиме сам ТЦК.

Нардеп пояснив, що законотворці виступали проти розширення повноважень ТЦК у цьому питанні, тому що це створило б корупційні важелі впливу.

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Коли законопроєкт стане законом

Ухвалити законопроєкт про мобілізацію можуть на початку тижня. Поки що обговорюють питання електронних повісток: Верховна Рада чекає на роз'яснення від МО.