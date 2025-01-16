Авто с нарушителями слетело в кювет на границе с Молдовой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

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Мужчины пытались убежать

Пограничники рассказали, что получили оперативную информацию о группе мужчин, которые планировали незаконно пересечь границу. Житель пограничной территории взял четырех пассажиров и отправился в сторону Молдовы.

Во время задержания они пытались убежать, но водитель не справился с управлением – авто слетело в кювет,

– говорится в сообщении.

Военнообязанные из Киева, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей заплатили по 8 тысяч долларов за незаконную переправку.

На нарушителей составили административные протоколы.

Ранее представитель ГПСУ рассказал, что нарушителей задерживают ежедневно, однако динамика идет на спад. По словам Андрея Демченко, спад фиксируют примерно с июля. Говорится о 40%.