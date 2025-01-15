Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Закарпатский ОТЦК и СП.

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В ТЦК опровергли очередной фейк

Днем ранее, 14 января, в сети стремительно начала распространяться информация о якобы краже "крупной суммы средств" в ТЦК на Закарпатье. Авторы публикаций утверждали, что якобы "мобилизованный украл 27 тысяч евро и сбежал".



Фейковое сообщение из сети / Скриншот

В Закарпатском ТЦК официально заявили, что это сообщение – откровенная ложь и подобные заявления не соответствуют действительности.

Официально заявляем, никакого подтверждения упомянутой информации нет,

– отметили в ТЦК.

Кроме того, текст публикации содержит признаки дезинформации, а использование изображений и видео из неизвестных источников добавляет манипуляционного контекста. Подобные действия направлены на дискредитацию Вооруженных Сил Украины и создание недоверия среди граждан к деятельности ТЦК и СП.

В пресс-службе ТЦК добавили, что подобные сомнительные первоисточники, которые распространяют лживую информацию, неоднократно генерируют со своих страниц материалы с элементами пророссийской пропаганды, что ставит под сомнение объективность их заявлений. Так, украинцев призвали не распространять дезинформацию и доверять официальным сообщениям.