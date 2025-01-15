Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Закарпатський ОТЦК та СП.

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У ТЦК спростували черговий фейк

Днем раніше, 14 січня, у мережі стрімко почала поширюватися інформація про нібито крадіжку "великої суми коштів" у ТЦК на Закарпатті. Автори публікацій стверджували, що нібито "мобілізований вкрав 27 тисяч євро й втік".



Фейкове повідомлення з мережі / Скриншот

У Закарпатському ТЦК офіційно заявили, що цей допис – відверта брехня і подібні заяви не відповідають дійсності.

Офіційно заявляємо, жодного підтвердження згаданої інформації немає,

– наголосили у ТЦК.

Крім того, текст публікації містить ознаки дезінформації, а використання зображень і відео з невідомих джерел додає маніпуляційного контексту. Подібні дії спрямовані на дискредитацію Збройних Сил України та створення недовіри серед громадян до діяльності ТЦК та СП.

У пресслужбі ТЦК додали, що подібні сумнівні першоджерела, які поширюють брехливу інформацію, неодноразово генерують зі своїх сторінок матеріали з елементами проросійської пропаганди, що ставить під сумнів об'єктивність їхніх заяв. Так, українців закликали не поширювати дезінформацію та довіряти офіційним повідомленням.