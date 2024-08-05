Хотели переплыть Тису: на Закарпатье пограничники остановили группу уклонистов

На Закарпатье пограничники с выстрелами задержали очередную группу уклонистов. Они планировали незаконно переплыть реку Тиса.

Уклонистов обнаружили в 200 метрах от государственной границы. Задержанные были одеты в спасательные жилеты и пытались убежать от пограничников.

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Как происходило задержание уклонистов

Пограничники рассказали, что 5 августа в 200 метрах от границы патруль от отдела "Тячев" Мукачевского пограничного отряда остановил группу мужчин призывного возраста.

Они были одеты в спасательные жилеты, и планировали незаконно попасть в Румынию. Когда уклонистов было обнаружено, они попытались убежать, поэтому задерживать пришлось их с выстрелами.

Из шести задержанных, пятеро являются жителями Закарпатья, а один – с Днепропетровщины. Для того, чтобы попасть в Румынию, они планировали переплыть реку Тиса.

Горе-покорители реки, которая с начала полномасштабного вторжения уже унесла жизни по меньшей мере четырех десятков мужчин, сознательно согласились на предложение дельцов пересечь границу именно таким образом. Некоторые из нарушителей успел отдать переправщикам почти по 3,5 тысячи долларов,

– говорится в сообщении пограничников.

Против задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях за незаконное пересечение государственной границы и злостное неповиновение требованиям пограничников.