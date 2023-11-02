В Украине действует всеобщая мобилизация. Следовательно, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут без уважительных причин покидать страну. Но есть те, кто пытается сделать это в обход всех правил.
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Уклонистов сопровождали подростки
Так, в Закарпатье близ реки Тиса пограничники задержали сразу двух несовершеннолетних, а также двоих взрослых мужчин. У них были с собой надувные "пончики" для плавания.
За 100 долларов хотели лишь провести их к реке и указать направление на Румынию,
– признались подростки охранникам границы.
Но это только цветочки. Как отмечают в ГНСУ, "экстремалы" за ночное путешествие должны были заплатить организаторам 5000 и 3500 долларов. Пограничники отметили, что о нарушителях уже сообщили в Нацполицию. Также уже установлен организатор незаконной переправки.
Уклонисты хотели скрыться через реку Тису: смотрите видео
Накануне мы рассказывали вам о другом случае. Он также связан с незаконным выездом мужчин из Украины во время военного положения.
Помогал уезжать священник московской церкви
- Так, на Одесщине накануне задержали священнослужителя московской церкви. Известно, что он предлагал военнообязанным помощь в нелегальном пересечении государственной границы.
- По данным ГНСУ, священнослужитель к этому приобщил также двух своих подельников. Им всем уже сообщили о подозрении.
- Священник вместе с сообщниками предлагал мужчинам призывного возраста подготовить "пакет" документов. Он позволил бы им не только избежать мобилизации, но и дал бы возможность уехать за границу в сопровождении координаторов.
- А теперь самое интересное. Стоимость этого "пакета" документов – 7500 долларов. Обратим внимание, что священника и подельников задержали. Им объявили о подозрении в совершении уголовного преступления. Статья – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.