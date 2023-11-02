Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подчеркнул, что при других условиях легально пересечь границу через пункты пропуска мужчинам невозможно. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что нужно мужчинам для выезда за границу

Как объяснил Демченко, чтобы мужчина мог воспользоваться тем же "Шляхом", о нем должна быть информация в этой информационной системе. Также это лицо должно иметь соответствующее распоряжение. Еще такому гражданину Украины нужно подтвердить цель поездки.

Ибо довольно часто человек приезжает и отмечает, что он едет по системе "Шлях" как водитель, но, например, не имеет водительского удостоверения. Или не знает, на какую фирму работает. Или еще какие-то моменты, указывающие, что он использует это направление не по его основному назначению. Поэтому таким лицам мы отказываем в пересечении границы,

– заметил спикер.

По его словам, мужчины достаточно часто пытаются использовать поддельные документы. Например, около 7 000 человек притворялись непригодными к военной службе, многодетными отцами и т.д. Таких нарушителей пограничники задерживают и передают полиции, чтобы стражи порядка привлекли их к уголовной ответственности.

Спикер ГПСУ сообщил, что за 9 месяцев 2023 года пограничники не пропустили более 8 000 человек, числившихся водителями у субъектов хозяйствования.

Кто из мужчин обычно легально ездит за границу

Как пояснил Демченко, в течение прошлой недели около 42% выезжавших за пределы Украины мужчин были водителями грузовиков. То есть представителями хозяйствующих субъектов, которые могут осуществлять международные перевозки грузов и транспорта. Еще около 3% перевозили гуманитарку.

По его словам, еще 15% составляли люди с инвалидностью и многодетные мужчины. Около 5% – это мужчины, сопровождавшие лиц с инвалидностью. Также были и другие категории мужчин, которым разрешено пересекать госграницу на основании подтверждающих документов.

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