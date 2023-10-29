Об этом заявил народный депутат и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. По его словам, если появится подобная законодательная инициатива, ее будет рассматривать комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

К теме Уклонисты за границей: может ли Украина их экстрадировать

Реальна ли экстрадиция уклонистов в Украину

Даже если подобная законодательная инициатива появится, ее будет рассматривать не наш комитет, а комитет по правоохранительной деятельности. Мне не известно, был ли зарегистрирован или написан на черновике соответствующий законопроект,

– заявил Рахманин.

Он отметил, что сейчас пока плохо представляет, как экстрадиция уклонистов должна происходить.

"Если человек уехал за границу на законных основаниях, то на основании чего мы можем требовать его экстрадиции? Если человек уехал за границу незаконно, то это нужно доказать, что очень долгий и сложный процесс. Должно быть судебное решение и только на основании него государство должно требовать экстрадиции", – рассказал Рахманин.

Когда запустят экстрадицию

Народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский сообщал, что для того, чтобы запускать эту процедуру, необходимо, чтобы было уголовное производство, а также установлен факт незаконности действий.

По его словам, в рамках расследования дела, когда ясно, что конкретный гражданин сознательно воспользовался незаконными механизмами для выезда из страны, это может иметь место.