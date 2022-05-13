Россияне продолжают воровать украинское зерно. По информации украинского правительства, оккупанты уже вывезли его, по меньшей мере, более чем на 100 миллионов долларов.
На тему Большая проблема, – Зеленский прокомментировал кражи Россией зерна и блокирование портов
Оккупантов и их соучастников накажут за кражу зерна
По информации международных СМИ, российское судно с украденным украинским зерном 11 мая пришвартовалось у берегов Сирии.
Россия тройной преступник: разбомбила Сирию, оккупировала часть Украины, а теперь продает украденное украинское зерно в Сирию. Хочу напомнить участникам этой сделки: украденное никогда и никому не приносило счастья,
– отметил Кулеба.
Он добавил, что каждый причастный к продаже, транспортировке или покупке ворованного зерна является соучастником преступления.
"Ваши действия будут иметь адекватные международно-правовые последствия. Мы сделаем все, чтобы максимально усложнить вашу жизнь", – отметил министр.
Кулеба напомнил, что благодаря усилиям украинских дипломатов от покупки награбленного зерна отказались Египет и Ливан.
Заметьте: Отсутствие нового урожая из украинских портов вызовет продовольственную панику в мире – Минагро
Оккупанты украли зерна уже более чем на 100 миллионов долларов
Министерство иностранных дел уже предупредило других стран-потребителей, что партии зерна, которые продает Россия, могут частично или полностью содержать украденное зерно, добытое мародерством российских военных в Украине.
"Министерство иностранных дел Украины категорически осуждает действия Российской Федерации по распоряжению зерном, незаконно экспроприированным у украинских аграриев. Своими действиями Россия в очередной раз доказывает свою преступную сущность страны-мародера", – добавили в МИД.
Захватчики уже похитили у украинских аграриев не менее 400 – 500 тысяч тонн зерна. Оно стоит больше 100 миллионов долларов. В настоящее время практически все корабли, которые выходят с зерном из Севастополя, содержат краденую украинскую продукцию.
То, что оккупанты воруют зерно, подтверждают многочисленные свидетельства украинских аграриев и документальные доказательства. Поэтому в министерстве призвали международное сообщество продолжать ужесточать экономические санкции, чтобы прекратить вооруженную агрессию России против Украины, а также предотвратить гуманитарную катастрофу и ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью в мире.
Стоит посмотреть – в России официально заявили, что будут воровать зерно из Украины, чтобы кормить россиян