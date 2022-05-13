Россияне продолжают воровать украинское зерно. По информации украинского правительства, оккупанты уже вывезли его, по меньшей мере, более чем на 100 миллионов долларов.

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Оккупантов и их соучастников накажут за кражу зерна

По информации международных СМИ, российское судно с украденным украинским зерном 11 мая пришвартовалось у берегов Сирии.

Россия тройной преступник: разбомбила Сирию, оккупировала часть Украины, а теперь продает украденное украинское зерно в Сирию. Хочу напомнить участникам этой сделки: украденное никогда и никому не приносило счастья,

– отметил Кулеба.

Он добавил, что каждый причастный к продаже, транспортировке или покупке ворованного зерна является соучастником преступления.

"Ваши действия будут иметь адекватные международно-правовые последствия. Мы сделаем все, чтобы максимально усложнить вашу жизнь", – отметил министр.

Кулеба напомнил, что благодаря усилиям украинских дипломатов от покупки награбленного зерна отказались Египет и Ливан.

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Оккупанты украли зерна уже более чем на 100 миллионов долларов

Министерство иностранных дел уже предупредило других стран-потребителей, что партии зерна, которые продает Россия, могут частично или полностью содержать украденное зерно, добытое мародерством российских военных в Украине.

"Министерство иностранных дел Украины категорически осуждает действия Российской Федерации по распоряжению зерном, незаконно экспроприированным у украинских аграриев. Своими действиями Россия в очередной раз доказывает свою преступную сущность страны-мародера", – добавили в МИД.

Захватчики уже похитили у украинских аграриев не менее 400 – 500 тысяч тонн зерна. Оно стоит больше 100 миллионов долларов. В настоящее время практически все корабли, которые выходят с зерном из Севастополя, содержат краденую украинскую продукцию.

То, что оккупанты воруют зерно, подтверждают многочисленные свидетельства украинских аграриев и документальные доказательства. Поэтому в министерстве призвали международное сообщество продолжать ужесточать экономические санкции, чтобы прекратить вооруженную агрессию России против Украины, а также предотвратить гуманитарную катастрофу и ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью в мире.

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