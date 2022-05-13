Росіяни продовжують красти українське зерно. За інформацією українського уряду, окупанти вже вивезли його щонайменше на понад 100 мільйонів доларів.

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Окупантів та їхніх співучасників покарають за крадіжку зерна

За інформацією міжнародних ЗМІ, російське судно з вкраденим українським зерном 11 травня пришвартувалося біля берегів Сирії.

Росія є потрійним злочинцем: розбомбила Сирію, окупувала частину України, а тепер продає вкрадене українське зерно в Сирію. Хочу нагадати учасникам цієї оборудки: украдене ніколи та нікому не приносило щастя,

– зазначив Кулеба.

Він додав, що кожен причетний до продажу, транспортування чи купівлі краденого зерна є співучасником злочину.

"Ваші дії матимуть адекватні міжнародно-правові наслідки. Ми зробимо все, щоб максимально ускладнити ваше життя", – зауважив міністр.

Кулеба нагадав, що раніше завдяки зусиллям українських дипломатів від купівлі награбованого зерна відмовилися Єгипет та Ліван.

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Окупанти вкрали зерна вже на понад 100 мільйонів доларів

Міністерство закордонних справ вже попередило інших країн-споживачів, що партії зерна, які продає Росія, можуть частково або повністю містити вкрадене зерно, здобуте мародерством російських військових в Україні.

"Міністерство закордонних справ України категорично засуджує дії Російської Федерації щодо розпорядження зерном, незаконно експропрійованим в українських аграріїв. Своїми діями Росія вкотре доводить свою злочинну суть країни-мародера", – додали в МЗС.

Загарбники вже викрали в українських аграріїв щонайменше 400 – 500 тисяч тонн зерна. Воно коштує понад 100 мільйонів доларів. Наразі практично усі кораблі, які виходять із зерном із Севастополя містять крадену українську продукцію.

Те, що окупанти крадуть зерно, підтверджують численні свідчення українських аграріїв та документальні докази. Тож у міністерстві закликали міжнародну спільноту продовжувати посилювати економічні санкції, щоб припинити збройну агресію Росії проти України, а також запобігти гуманітарній катастрофі та погіршенню ситуації з продовольчою безпекою у світі.

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