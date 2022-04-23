К тому же украденные деньги самопровозглашенный президент Беларуси вкладывал вовсе не в Россию, в которую он точно не убежит. Такое мнение в эфире 24 канала высказал Сергей Бульба – белорусский оппозиционер и основатель первого военного братства Беларуси.

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Лукашенко не доверяет Путину все капиталы, – Бульба

Оппозиционер из Беларуси констатировал, что Лукашенко вовсе не интересна его страна, а лишь персональная власть. У него нет никаких сантиментов к Беларуси, а потому есть информация, что он уже рассматривает вариант, кому передаст власть.

Съездит себе в Объединенные Арабские Эмираты, куда он со своей семьей вкладывал украденное у нас. Он не в Россию вкладывал, а в ОАЭ,

– подчеркнул Бульба.

Также он не исключает возможности того, что реально существуют угрозы жизни Лукашенко со стороны России. Само государство-агрессор даже могло искать персону, на которую заменить белорусского диктатора.

"Есть разная информация о том, что российские органы и сам Путин по-дружески намекали (Лукашенко – 24 канал), что "смотри нам, поменяем тебя на кого-нибудь", – отметил белорусский оппозиционер.

Более подробно о вероятном побеге Лукашенко: смотрите видео 24 канала