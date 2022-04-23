До того ж вкрадені гроші самопроголошений президент Білорусі вкладав зовсім не в Росії, у яку він точно не втече. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Сергій Бульба – білоруський опозиціонер та засновник першого воєнного братства Білорусі.

До теми Білоруська пропаганда залякує "наступом України", – опозиціонер

Лукашенко не довіряє Путінові всі капітали, – Бульба

Опозиціонер із Білорусі констатував, що Лукашенкові зовсім не цікава його країна, а лише персональна влада. Він не має жодних сентиментів до Білорусі, а тому є інформація, що він уже розглядає варіант, кому передасть владу.

З'їздить собі в Об'єднані Арабські Емірати, куди він зі своєю сім'єю вкладав украдене в нас. Усі капітали він Путіну не довіряє. Він не в Росію вкладав, а в ОАЕ,

– наголосив Бульба.

Також він не унеможливлює те, що реально існують погрози життю Лукашенку з боку Росії. Сама держава-агресорка навіть могла шукати персону, на яку замінити білоруського диктатора.

"Є різна інформація про те, російські органи й сам Путін по-дружньому натякали (Лукашенку – 24 канал), що "дивись нам, поміняємо тебе на кого-небудь", – зауважив білоруський опозиціонер.

Більш детально про ймовірну втечу Лукашенка: дивіться відео 24 каналу