Об этом 24 каналу рассказал посол Украины в Ливане Игорь Осташ. Он подчеркнул, что весь мир увидел доказательства того, что на судне была именно украинская ворованная мука.

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"Весь мир следил за детективной историей в порту Триполи"

Осташ напомнил, что сирийское судно Laodicea пыталось зайти в порт Триполи и продать краденую муку, которая была перемолота во временно оккупированном Крыму. Однако украинские дипломаты добились его ареста сначала на 72 часа, затем еще на 72 часа.

И что самое главное – весь мир практически всю неделю следил за детективной историей из ливанского порта Триполи. И нам удалось почти невозможное – открыть эти грузовые закрома и увидеть, что там действительно есть мука, которая была перемолота в Крыму,

– сказал посол.

Он подчеркнул, что Украина также доказала миру, что это судно загружалось не в порту Кавказ, как декларировали россияне, а в крымском порту Феодосия. Сделать это удалось благодаря спутниковым снимкам, предоставленным нашими партнерами из 4 стран.

Посол Украины в Ливане Осташ рассказал об аресте судна с украинской краденой мукой: смотрите видео

Как завершилась история с судном Laodicea

Осташ заметил, что история закончилась довольно неожиданно, когда вор уже был практически схвачен за руку. оккупанты сделали все возможное, чтобы сбежать из порта Триполи, нажав на судью. И судья разрешила этому судну отплыть.

Однако это была наша большая победа, потому что весь мир, который следил за этим событием, увидел реальные доказательства того, что это украинская ворованная мука,

– заявил он.

В настоящее время, добавил посол, Украина отслеживает еще три судна, в частности "Матрос Кошка", которое уже неоднократно пыталось зайти в порт Бейрута. И сейчас оно снова идет в Ливан, а украинские дипломаты контактируют с властями страны, чтобы не допустить его захождения.

Задержание в Ливане ворованного в Украине зерна: что известно

В конце июля в Ливане задержали сирийское судно, перевозившее украденное украинское зерно. Ведь москва при первой возможности с начала полномасштабной войны ворует наш хлеб.

В посольстве Украины в Ливане сообщили, что предложили ливанскому правительству купить ячмень и зерно, которое украла и пыталась вывезти россия.

В российском посольстве в Ливане заявили, что якобы не располагают информацией о судне, а обвинения Украины посольство назвало "ложными и безосновательными".

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