Про це 24 каналу розповів посол України в Лівані Ігор Осташ. Він наголосив, що весь світ побачив докази того, що на судні було саме українське крадене борошно.

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"Весь світ стежив за детективною історією в порту Тріполі"

Осташ нагадав, що сирійське судно Laodicea намагалося зайти в порт Триполі та продати крадене борошно, яке було змелене в тимчасово окупованому Криму. Однак українські дипломати домоглися його арешту спочатку на 72 години, потім ще на 72 години.

І що найголовніше – весь світ практично цілий тиждень стежив за детективною історією із ліванського порту Тріполі. І нам вдалося майже неможливе – відкрити ці засіки вантажні й побачити, що там дійсно є борошно, яке було змелене в Криму,

– сказав посол.

Він наголосив, що Україна також довела цілому світові, що це судно завантажувалося не в порту Кавказ, як декларували росіяни, а в кримському порту Феодосія. Зробити це вдалося завдяки супутниковим знімкам, що були надані нашими партнерами із 4 країн.

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Як завершилася історія із судном Laodicea

Осташ зауважив, що історія закінчилася досить несподівано, коли злодія вже було практично схоплено за руку. окупанти зробили все можливе, щоб втекти із порту Тріполі, натиснувши на суддю. І суддя дозволила цьому судну відпливти.

Однак це була наша велика перемога, тому що весь світ, який стежив за цією подією, побачив реально докази того, що це українське крадене борошно,

– заявив він.

Нині, додав посол, Україна відстежує ще три судна, зокрема, "Матрос Кошка", яке вже неодноразово намагалося зайти в порт Бейруту. І зараз воно знову прямує до Лівану, а українські дипломати контактують із владою країни, щоб не допустити його заходження.

Затримання у Лівані краденого в України зерна: що відомо

Наприкінці липня у Лівані затримали сирійське судно, яке перевозило викрадене українське зерно. Адже москва за першої можливості з початку повномасштабної війни краде наш хліб.

У посольстві України в Лівані повідомили, що запропонували ліванському уряду купити ячмінь та зерно, яке вкрала та намагалася вивезти росія.

Натомість у російському посольстві в Лівані заявили, що нібито не мають інформації про судно, а звинувачення України посольство назвало "хибними і безпідставними".

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