Украденную Россией украинскую подводную лодку "Запорожье" утилизируют

В России готовятся к утилизации субмарины "Запорожье". Это была единственная подводная лодка в Украине до аннексии Россией Крыма, а потом россияне ее присвоили – как и весь Крым. И так же, как и Крыму, не нашли применения лодке.

На российском портале государственных закупок можно увидеть, что тамошнее Минобороны ищет подрядчика для утилизации "дизельной подводной лодки проекта 641 в 2020 году". Стоить утилизация будет 193 миллиона рублей (примерно 74 миллиона гривен).

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Здесь говорится именно об украинской субмарине "Запорожье".



Лодка "Запорожье" стоит в Севастополе в "убитом" состоянии, 2017 год / Фото из соцсетей

Что известно о лодке "Запорожье"?

Подводная лодка проекта 641 сконструирована в 1970 году. Далее эта субмарина 20 лет служила в советском флоте. А после развала СССР вошла в Черноморский флот – впрочем, Черноморский флот России.

Военно-морским силам Украины субмарину вернули аж через шесть лет – во время распределения судов между двумя государствами (все эти годы продолжались переговоры о судьбе флота). Вот в 1997 году лодка получила название "Запорожье". И дальше была единственной подводной лодкой в составе ВМС Украины.

Россия вернула Украине подводную лодку неисправной, еще и без аккумуляторных батарей. Судно стало на ремонт на долгие годы. Первое пробное погружение произошло в 2012 году. Впрочем, купленные за 5 лет до того батареи износились уже через год. Так или иначе, в январе 2013 года субмарина "Запорожье" вошла в состав боевого флота Украины. Но послужить стране не успела.



Субмарина "Запорожье" на службе флота Украины, 2014 год / Фото mil.gov.ua

После аннексии Крыма россияне снова включили "Запорожье" в Черноморский флот РФ – несмотря на солидный возраст и фактическую непригодность к использованию в подводных условиях. С тех пор почти никаких новостей о "Запорожье" не поступало (кроме одной: россияне как-то заявили, что рассмотрят возможность вернуть лодку после завершения войны на Донбассе).

Почему у Украины нет подводных лодок?

Из-за аннексии Крыма Украина не только потеряла лодку, она потеряла Крым. А следовательно – порты Крыма вне досягаемости, подводным судам негде базироваться: в обычный порт их не поставишь, а необходимые условия для субмарин были только на полуострове.

Далее: в Украине субмарины не строят и не строили даже в советские времена. Центр кораблестроения в Николаеве занимается только надводными кораблями. А купить подводную лодку за границей (в Германии или Турции, например) – дорого: цена лодки составляет более миллиарда гривен (это 3-4 самолета-истребителя, которые в нынешних условиях выглядят полезнее).



Цена подводной лодки – более миллиарда гривен / Фото mil.gov.ua

Как Россия отобрала у Украины Крым?Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года (Евромайдан уже шел, и Виктор Янукович еще был президентом). Тогда РФ начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Впоследствии россияне уже контролировали все важные транспортные и административные узлы.



16 марта в Крыму Россия организовала "референдум" о присоединении полуострова к РФ. Его не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.



Весь цивилизованный мир признает, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это против оккупантов ввели жесткие санкции.