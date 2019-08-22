Вкрадений Росією український підводний човен "Запоріжжя" – утилізують

У Росії готуються до утилізації субмарини "Запоріжжя". Це був єдиний підводний човен в Україні до анексії Росією Криму, а опісля росіяни його присвоїли – як і весь Крим. І так само, як і Криму – не знайшли човну застосування.

На російському порталі державних закупівель можна побачити, що тамтешнє Міноборони шукає підрядника для утилізації "дизельного підводного човна проекту 641 у 2020 році". Коштувати утилізація буде 193 мільйони рублів (приблизно 74 мільйони гривень).

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Тут мовиться саме про українську субмарину Запоріжжя.



Човен "Запоріжжя" стоїть у Севастополі у "вбитому" стані, 2017 рік / Фото з соцмереж

Що відомо про човен "Запоріжжя"?

Підводний човен проекту 641 сконструювали у 1970 році. Далі ця субмарина 20 років служила в радянському флоті. А після розвалу СРСР увійшла до флоту Чорноморського – утім, Чорноморського флоту Росії.

Військово-морським силам України субмарину повернули аж через шість років – під час розподілу суден між двома державами (усі ці роки тривали перемовини про долю флоту). От і з 1997 року човен отримав назву "Запоріжжя". І далі був єдиним підводним човном у складі ВМС України.

Росія повернула Україні підводний човен несправним, ще ж і надто – без акумуляторних батарей. Судно стало на ремонт на довгі роки. Перше пробне занурення відбулося у 2012 році. Утім, куплені за 5 років до того батареї зносилися вже за рік. Так чи інак, та в січні 2013 року субмарина "Запоріжжя" увійшла до складу бойового флоту України. Але послужити країні не встигла.



Субмарина "Запоріжжя" на службі флоту України, 2014 рік / Фото mil.gov.ua

Після анексії Криму росіяни знову включили "Запоріжжя" до Чорноморського флоту РФ – попри солідний вік і фактичну непридатність до використання в підводних умовах. Відтоді майже жодних новин про "Запоріжжя" не надходило (окрім однієї: росіяни якось заявили, що розглянуть можливість повернути човен після завершення війни на Донбасі).

Чому в України немає підводних човнів?

Через анексію Криму Україна не лише втратила човен, вона втратила Крим. А отже – порти Криму поза досяжністю, підводним судам ніде базуватися: у звичайний порт їх не поставиш, а необхідні умови для субмарин були тільки на півострові.

Далі: в Україні субмарини не будують і не будували навіть у радянські часи. Центр кораблебудування у Миколаєві займається тільки надводними кораблями. А купити підводний човен за кордоном (у Німеччини або Туреччини, наприклад) – дорого: ціна човна становить понад мільярд гривень (це 3-4 літаки-винищувачі, які за нинішніх умов виглядають кориснішими).



Ціна підводного човна – понад мільярд гривень / Фото mil.gov.ua

Як Росія відібрала в України Крим? Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року (Євромайдан вже тривав, та Віктор Янукович ще був президентом). Тоді РФ почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Згодом росіяни вже контролювали усі важливі транспортні та адміністративні вузли.



16 березня у Криму Росія організувала "референдум" про приєднання півострова до РФ. Його не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.



Весь цивілізований світ визнає, що Росія незаконно анексувала український Крим. За це проти окупантів ввели жорсткі санкції.