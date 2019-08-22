18:36
22 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лоботомія Поклонської. Макрон – заручник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:35, 21 серпня
      Вєсті.UA: "Слуга народу" захопила посади. В "Голосу" пропав апетит
      Вєсті.UA
      21:13, 21 серпня
      Мафія українських портів: хто розпродає держмайно за копійки та скільки ми на цьому втрачаємо
      ЦРУ
      09:00, 21 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вкрадений Росією український підводний човен "Запоріжжя" – утилізують

      1108 Читать новость на русском
      "Запоріжжя" – єдина субмарина українського флоту
      "Запоріжжя" – єдина субмарина українського флоту / mil.gov.ua

      У Росії готуються до утилізації субмарини "Запоріжжя". Це був єдиний підводний човен в Україні до анексії Росією Криму, а опісля росіяни його присвоїли – як і весь Крим. І так само, як і Криму – не знайшли човну застосування.

      На російському порталі державних закупівель можна побачити, що тамтешнє Міноборони шукає підрядника для утилізації "дизельного підводного човна проекту 641 у 2020 році". Коштувати утилізація буде 193 мільйони рублів (приблизно 74 мільйони гривень).

      Читайте також: Волонтери з'ясували, який корабель Росії брав участь у захопленні Криму

      Тут мовиться саме про українську субмарину Запоріжжя.

      Запоріжжя
      Човен "Запоріжжя" стоїть у Севастополі у "вбитому" стані, 2017 рік / Фото з соцмереж

      Що відомо про човен "Запоріжжя"?

      Підводний човен проекту 641 сконструювали у 1970 році. Далі ця субмарина 20 років служила в радянському флоті. А після розвалу СРСР увійшла до флоту Чорноморського – утім, Чорноморського флоту Росії. 

      Військово-морським силам України субмарину повернули аж через шість років – під час розподілу суден між двома державами (усі ці роки тривали перемовини про долю флоту). От і з 1997 року човен отримав назву "Запоріжжя". І далі був єдиним підводним човном у складі ВМС України.

      Росія повернула Україні підводний човен несправним, ще ж і надто – без акумуляторних батарей. Судно стало на ремонт на довгі роки. Перше пробне занурення відбулося у 2012 році. Утім, куплені за 5 років до того батареї зносилися вже за рік. Так чи інак, та в січні 2013 року субмарина "Запоріжжя" увійшла до складу бойового флоту України. Але послужити країні не встигла.

      Запоріжжя
      Субмарина "Запоріжжя" на службі флоту України, 2014 рік / Фото mil.gov.ua

      Після анексії Криму росіяни знову включили "Запоріжжя" до Чорноморського флоту РФ – попри солідний вік і фактичну непридатність до використання в підводних умовах. Відтоді майже жодних новин про "Запоріжжя" не надходило (окрім однієї: росіяни якось заявили, що розглянуть можливість повернути човен після завершення війни на Донбасі).

      Чому в України немає підводних човнів?

      Через анексію Криму Україна не лише втратила човен, вона втратила Крим. А отже – порти Криму поза досяжністю, підводним судам ніде базуватися: у звичайний порт їх не поставиш, а необхідні умови для субмарин були тільки на півострові.

      Далі: в Україні субмарини не будують і не будували навіть у радянські часи. Центр кораблебудування у Миколаєві займається тільки надводними кораблями. А купити підводний човен за кордоном (у Німеччини або Туреччини, наприклад) – дорого: ціна човна становить понад мільярд гривень (це 3-4 літаки-винищувачі, які за нинішніх умов виглядають кориснішими).

      Запоріжжя
      Ціна підводного човна – понад мільярд гривень / Фото mil.gov.ua

      Як Росія відібрала в України Крим? Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року (Євромайдан вже тривав, та Віктор Янукович ще був президентом). Тоді РФ почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Згодом росіяни вже контролювали усі важливі транспортні та адміністративні вузли. 

      16 березня у Криму Росія організувала "референдум" про приєднання півострова до РФ. Його не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

      Весь цивілізований світ визнає, що Росія незаконно анексувала український Крим. За це проти окупантів ввели жорсткі санкції.

      blog_ava
      Обраний депутатом від "Слуги народу" Андрій Лисюк відмовився від мандата
      сьогодні
      5093
      Теги: Анексія Криму Новини Криму Новини України Новини Росії Україна – Росія Чорне море Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сто днів президента Зеленського: про звільнення і призначення
      сьогодні , 18:02 Сто днів президента Зеленського: про звільнення і призначення
      Інна Жолобович 213
      Люди пьяные уже с утра: Луганск – город прошлого и без будущего
      сьогодні , 17:00 Люди пьяные уже с утра: Луганск – город прошлого и без будущего
      Ольга Черненко 1136
      Трамп и Макрон договорились о сделке с дьяволом: какие выводы надо делать Украине
      сьогодні , 15:07 Трамп и Макрон договорились о сделке с дьяволом: какие выводы надо делать Украине
      Злой Одессит 1755
      Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      сьогодні , 14:28 Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      Ірина Поліщук 1120
      Трамп хоче купити Гренландію: як розгортається історія
      сьогодні , 13:40 Трамп хоче купити Гренландію: як розгортається історія
      Ірина Лаб'як 1121
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук