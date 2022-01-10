Журналист и блогер, вынужденный переселенец (до начала войны проживал в Донецке), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

После событий 2014 года в Украине потерявшие власть регионалы уверяли, что мы ошибочно выбрали путь евроинтеграции, что нужно было вступать в Таможенный союз, потому что там стабильность и развитие, а в Украине после Майдана - бардак и война. Прошло несколько лет, и видим следующую картину.