"Таможенный союз" – проклятое место
В Беларуси переворот, нелегитимный президент, международная изоляция, санкции, десятки убитых сторонников оппозиции, сотни – в тюрьмах.
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В Казахстане – натуральные боевые действия, сотни погибших, массовые расстрелы, иностранная интервенция.
Успехи Украины
В Украине, несмотря на агрессию РФ и территориальные потери – самый высокий уровень ВВП (195 миллиардов долларов) за всю историю.
Рекордный экспорт. Рекордный уровень зарплат (в долларах). И все это несмотря на территориальные потери.
А если бы Россия в отместку за Майдан не захватила Крым и Донбасс – показатели были бы ещё намного выше.
В Казахстане идут массовые чистки – смотрите видео