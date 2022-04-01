Процедура запущена. Об аресте говорится в постановлении следственного судьи Святошинского районного суда Киева, сообщает юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры".

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Почему арестовали "Русланы"

Трем самолетам Ан-124-100 "Руслан" запрещен вылет из Германии, одному из Канады. Арест наложили, чтобы сохранить вещественные доказательства и в дальнейшем возместить ущерб.

"Росавиация" незаконно позволила входящей в "Волга-Днепр" компании выдавать сертификаты летной пригодности на "Русланы". Таким образом, "Волга-Днепр" выдавала сертификаты сама себе, ставила под угрозу безопасную эксплуатацию самолетов. Юристы подчеркивают, что это вопиющие нарушения положений международных конвенций.

Самолеты должны передать агентству по выявлению, розыску и управлению активами.