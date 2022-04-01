Процедура запущена. Про арешт мовиться в ухвалі слідчого судді Святошинського районного суду Києва, повідомляє юридична фірма "Ілляшев та Партнери".

До речі Франція заарештувала 2 гелікоптери російського олігарха Усманова

Чому арештували "Руслани"

Трьом літакам Ан-124-100 "Руслан" заборонено виліт із Німеччини, одному – з Канади. Арешт наклали, щоб зберегти речові докази та надалі відшкодувати збитки.

"Росавіація" незаконно дозволила компанії, що входить до "Волга-Днєпр", видавати сертифікати льотної придатності на "Руслани". Таким чином "Волга-Днєпр" видавала сертифікати сама собі, ставила під загрозу безпечну експлуатацію літаків. Юристи наголошують, що це кричущі порушення положень міжнародних конвенцій.

Літаки мають передати агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Цікаво – У Росії літаки АН можуть зламатися через 5 місяців: