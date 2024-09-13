Украинские разведчики показали на видео свою работу этих беспилотников и рассказали детали.

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Чем Украина атаковала вражеские цели

А-50 в Таганроге, Су-57, и гордость Путина – РЛС "Воронеж". Всех их объединяет одно: последнее, что они видели перед выходом из строя – "Бобров",

– заявили в ГУР.

Там объяснили, что враги на вышеупомянутых объектах видели дроны-камикадзе UJ-26 "Бобер", которые в умелых руках бойцов украинской разведки вже более года успешно кошмарят врага на его же территории.

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Украинская разведка показала видео работы бойцов: смотрите на кадры

Разведчики рассказали, что суть атак по России – в защите.

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Кстати, беспилотник "Бобер" является нашим барражирующим боеприпасом большой дальности, который может преодолеть более 800 километров. Он построен по аэродинамической схеме утки, поэтому может легко менять высоту, хорошо маневрировать в воздухе. Это повышает его шансы обойти российскую ПВО.