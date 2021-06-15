Решение саммита НАТО по Украине – ответ как тем, кто разгоняет "зраду", так и тем, кто украшает реальность. Все предельно четко: Украина будет членом НАТО и механизмом этого является план действий относительно членства. Далее читайте на украинском.

Зверніть увагу на формулювання щодо Росії – це не просто "загроза трансатлантичній безпеці", Росія "продовжує порушувати цінності, принципи, довіру та зобов’язання" спільних документів НАТО – РФ.

Не проґавте Росія дала сигнал щодо України перед зустріччю Путіна з Байденом

Тут теж все гранично чітко

Висновок такий: НАТО не розглядає Україну як частину "сірої зони" між Альянсом та РФ і каже це прямим текстом.

Столтенберг пояснив перспективи України / Фото 24 канал

Цікаво Треба було не сміятися: Путіна загнали у глухий кут незручним питанням

Це чітка відповідь всім зрадофілам

Час і умова наступних кроків залежать від нас і наших перетворень та геополітики. На друге ми наразі маємо обмежений вплив, але перше – маємо зробити все, від нас залежне.

Маніпуляції та імітації тут не спрацюють

Як казав митрополит Андрій Шептицький: "нам важко змінити зовнішні обставини, проте в нашій волі змінити себе".