По его словам, россияне сейчас прилагают все усилия, чтобы сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым.

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Россия готовится к обороне Крыма

Он отмечает, что в этом заключалась их идея захвата Донецкой области, побережья Азовского моря, а также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Однако, как отметил Черняк, страна-оккупант не смогла реализовать никакие планы в Украине.

Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, не безопасен. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории,

– сказал Черняк.

Представитель ГУР добавил, что захватчики стягивают на север Крыма новые воинские части. Также они продолжают строить оборонительные сооружения как на севере временно оккупированного полуострова, так и на временно оккупированной Херсонской области.

"Они проиграют, поэтому создают защитные сооружения там, где могут, понимая, что им придется вести на этих рубежах боевые действия", – добавил представитель ГУР.

Россия начала процесс до следующего ракетного обстрела