По его словам, россияне сейчас прилагают все усилия, чтобы сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым.
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Россия готовится к обороне Крыма
Он отмечает, что в этом заключалась их идея захвата Донецкой области, побережья Азовского моря, а также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Однако, как отметил Черняк, страна-оккупант не смогла реализовать никакие планы в Украине.
Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, не безопасен. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории,
– сказал Черняк.
Представитель ГУР добавил, что захватчики стягивают на север Крыма новые воинские части. Также они продолжают строить оборонительные сооружения как на севере временно оккупированного полуострова, так и на временно оккупированной Херсонской области.
"Они проиграют, поэтому создают защитные сооружения там, где могут, понимая, что им придется вести на этих рубежах боевые действия", – добавил представитель ГУР.
Россия начала процесс до следующего ракетного обстрела
- Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что Россия может нанести новый массированный удар по Украине раньше 9 – 10 января. В среднем на подготовку обстрела уходит около двух недель.
- По словам Скибицкого, речь идет о выборе целей, проведении разведки, доразведки, подготовке ракет, экипажей, самолетов, которые будут осуществлять удар, и другие вопросы, связанные с координацией.
- Кроме того, как добавил представитель разведки, еще многое будет зависеть от погоды. По его словам, сейчас как раз нормальная погода для применения более высокоточного вооружения. "Шахиды" сейчас, как правило, работают в темное время, а ракетное вооружение может применяться в течение суток, отметил он.