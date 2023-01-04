За його словами, росіяни наразі докладають усіх зусиль, аби зберегти так званий сухопутний коридор до Криму.
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Росія готується до оборони Криму
Він зазначає, що у цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Проте, як наголосив Черняк, країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні.
Враховуючи, що наші закордонні партнери поставляють нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території,
– сказав Черняк.
Представник ГУР додав, що загарбники стягують на північ Криму нові військові частини. Також вони продовжують будувати оборонні споруди як на півночі тимчасово окупованого півострова, так і на тимчасово окупованій частині Херсонщини.
"Вони програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії", – додав представник ГУР.
Росія почала процес до наступного ракетного обстрілу
- Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що Росія може завдати нового масованого удару по Україні раніше 9 – 10 січня. У середньому на підготовку обстрілу йде близько двох тижнів.
- За словами Скібіцького, тут йдеться про вибір цілей, проведення розвідки, дорозвідки, підготовку ракет, екіпажів, літаків, які будуть здійснювати удар, та інші питання, що пов'язані з координацією.
- Крім того, як додав представник розвідки, ще багато буде залежати від погоди. За його словами, зараз якраз нормальна погода саме для застосування більш високоточного озброєння. "Шахіди" зараз, як правило, працюють у темну пору, а ракетне озброєння може застосовуватися впродовж доби, зазначив він.