За його словами, росіяни наразі докладають усіх зусиль, аби зберегти так званий сухопутний коридор до Криму.

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Росія готується до оборони Криму

Він зазначає, що у цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Проте, як наголосив Черняк, країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні.

Враховуючи, що наші закордонні партнери поставляють нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території,

– сказав Черняк.

Представник ГУР додав, що загарбники стягують на північ Криму нові військові частини. Також вони продовжують будувати оборонні споруди як на півночі тимчасово окупованого півострова, так і на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

"Вони програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії", – додав представник ГУР.

Росія почала процес до наступного ракетного обстрілу