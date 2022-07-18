У Зеленского рассказали, как планируют освобождать Крым

Наши герои делают все возможное, чтобы победить российских оккупантов и восстановить суверенитет Украины. Речь идет и об освобождении от россиян аннексированного Крыма.

Украинское руководство и командование неоднократно говорили о том, что победой над россией будут считать полное освобождение Украины от оккупантов и возвращение контроля над всеми границами. россияне уже успели испугаться мощных ударов по своим силам в Крыму и даже начали громко угрожать.

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План освобождения Крыма от российских оккупантов

Постоянная представительница Президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева сообщила, что в 2021 году была утверждена стратегия деоккупации и реинтеграции Крым. Над ее принятием активисты работали с 2014 года.

Это очень важный документ, прописывающий основные пути и направления освобождения полуострова. Речь идет о абсолютно всех сферах: военной, международной, гуманитарной, социальной и т.д. План предусматривает, что основным инструментом для освобождения Крыма станет дипломатия, но это далеко не единственный способ, предусмотренный в документе.

Мы не исключали в стратегии и другие инструменты. Конечно, после 24 февраля многое изменилось. Мы понимаем, что первыми на территорию Крыма все равно будут заходить военные. Поэтому использование военных элементов в деоккупации Крыма точно будет,

– сообщила Ташева.

Она подчеркнула, что Украина всегда первым путем урегулирования конфликтов выбирает дипломатию, но всегда готова и к другим вариантам развития событий.

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