Украина делает активные шаги, чтобы вывести нашу героическую армию на современное вооружение. Наши защитники и защитницы показали, что способны на невозможное и готовы претендовать на звание одной из лучших армий мира.

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Участие в разработке стандартов НАТО

В своем традиционном обращении к украинцам президент Владимир Зеленский сообщил о техническом решении, в котором очень много символизма. Наше государство сделало весомый шаг на пути взаимодействия с НАТО.

Украина стала ассоциированным членом специальной многосторонней программы НАТО по технологической совместимости. Если говорить проще, это о стандартах альянса. Украина теперь не только внедряет у себя стандарты НАТО, но и может участвовать в разработке новых стандартов,

- сообщил Зеленский.

Он также добавил, что безумный опыт наших героев и потенциал Украины в других сферах станут очень весомым вкладом в развитие коллективной безопасности Европы. Украине несмотря на все планы россиян и ожидания мира нам удалось не только выстоять, но и развиваться и налаживать сотрудничество с партнерами.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к народу Украины