Україна робить активні кроки для того, щоб вивести нашу героїчну армію на сучасне озброєння. Наші захисники та захисниці показали, що здатні на неможливе та готові претендувати на звання однієї з найкращих армій світу.

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Участь у розробці стандартів НАТО

У своєму традиційному зверненні до українців президент Володимир Зеленський повідомив про технічне рішення, в якому дуже багато символізму. Наша держава зробила вагомий крок на шляху взаємодії з НАТО.

Україна стала асоційованим членом спеціальної багатосторонньої програми НАТО щодо технологічної взаємосумісності. Якщо казати простіше, це про стандарти Альянсу. Україна тепер не лише впроваджує в себе стандарти НАТО, а й може брати участь у розробці нових стандартів,

– повідомив Зеленський.

Він також додав, що шалений досвід наших героїв та потенціал України в інших сферах стануть дуже вагомим внеском в розвиток колективної безпеки Європи. Україні попри усі плани росіян та очікування світу нам вдалося не лише вистояти, а й розвиватися та налагоджувати співпрацю з партнерами.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до народу України