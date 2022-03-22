Украина будет продолжать транзит газа из России, пока это возможно, – Витренко

Транзит газа из России Украина будет продолжать. Это будут делать до тех времен, пока будет техническая возможность.

Детали политических дискуссий по этому вопросу не разглашают. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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Транзит под контролем Украины

По словам Витренко, Украина полностью контролирует транзит газа, а российский "Газпром" использует мощности согласно контракту.

Крупные российские компании по-прежнему могут использовать свои счета на Западе для получения денег за экспорт нефти и газа. Оплату за транзит осуществляют в евро и долларах.

Витренко предложил заморозить деньги от его продажи на эскроу-счетах. Там средства хранятся до исполнения обязательств по договору обеими сторонами. По его словам, это следует сделать до вывода российских войск из Украины.

Россияне не бьют по транзитной газовой инфраструктуре

Как отметил Витренко, российские войска в Украине очень осторожны относительно транзитной газовой инфраструктуры, но не жалеют распределительную инфраструктуру.

Для нас очевидно, что они не хотят наносить ущерб своим коммерческим интересам и своим коммерческим отношениям,

– сказал Витренко.

Он также заявил, что россияне пытались вмешаться в работу трех компрессорных станций на Востоке Украины. После того, как им сказали, что есть риски от таких действий для транзита, "российские войска стали вести себя по-другому".

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