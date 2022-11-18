Так, в марте и апреле у Украины была непростая ситуация с обеспечением шлемами и бронежилетами. Так, что на весь киевский гарнизон официально находился в резерве один шлем. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Создание резерва и изготовление защиты

Однако по состоянию на 17 ноября Минобороны смогло обеспечить текущие потребности ВСУ, а также сформировать и поддерживать резерв в виде более 200 тысяч бронежилетов и более 100 тысяч шлемов. И все это при постоянном обеспечении новых подразделений, замене и т.д.

Более того, Алексей Резников заверил, что этот резерв будет постепенно расти в соответствии с запросами ВСУ.

Также Украина смогла улучшить свои показатели по изготовлению собственных бронежилетов. Да, в начале полномасштабного вторжения украинские производители могли производить от трех до пяти тысяч единиц брони в месяц, чего, конечно, было мало.

Тогда недостаток бронезащиты в Украине восполняли благодаря:

экспорта,

международной поддержке,

волонтерам.

Сейчас же известно, что с 2023 года Украина будет способна самостоятельно обеспечить все потребности в бронежилетах и шлемах настолько, что импорт может стать точечным дополнением.

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Собственные разработки и бронежилеты для женщин

Также в Украине будут производить собственные шлемы и бронежилеты, соответствующие 4 и 6 классу защиты по стандартам НАТО. Уже сейчас тестируется бронежилет 6-го класса защиты, в котором будут использованы керамические плиты и ряд новаций. Они сделают его и лёгким, и надежным. Это должно снизить нагрузку на спину и позволяют одним движением быстро сбросить бронежилет.

Подчеркиваю. То, что вы видите – не импортировано и дальше собрано-сшито. А произведено. От стальных и керамических плит до ткани, фурнитуры, специальных нитей и т.п. В настоящее время в Украине отсутствует возможность производить только один специфический компонент, поскольку нет соответствующих технологий в химической промышленности,

– подчеркнул Алексей Резников.

Также в Минобороны хотят производить бронежилеты, которые лучше подойдут женщинам. Заметим, что женщин, которые также стали в ряды ВСУ – более 30 тысяч, однако для них не было предусмотрено даже соответствующей формы. Теперь же производители Украины разработали образцы бронежилетов с учетом антропологических особенностей, со средствами для перераспределения погрузки и т.д.

Защита, которой пока нет аналогов, после завершения цикла испытаний пойдет в войска.

"Уверен, что эти продукты имеют потенциал стать конкурентными на международном рынке", – подчеркнул Резников.

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