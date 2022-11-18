Так, у березні та квітні в України була непростою ситуація з забезпеченням шоломами та бронежилетами. Настільки, що на весь київський гарнізон офіційно перебував у резерві один шолом. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Створення резерву та виготовлення захисту

Однак станом уже на 17 листопада Міноборони змогло забезпечити поточні потреби ЗСУ, а також сформувати і підтримувати резерв у вигляді понад 200 тисяч бронежилетів і понад 100 тисяч шоломів. І усе це при постійному забезпеченні нових підрозділів, заміні тощо.

Ба більше, Олексій Резніков запевнив, що цей резерв буде поступово зростати відповідно до запитів ЗСУ.

Також Україна змогла покращити свої показники щодо виготовлення власних бронежилетів. Так, на початку повномасштабного вторгнення українські виробники могли виробляти від трьох до п'яти тисяч одиниць броні на місяць, чого, звісно, було мало.

Тоді нестачу бронезахисту в Україні заповнювали завдяки:

експорту,

міжнародній підтримці,

волонтерам.

Зараз же відомо, що з 2023 року Україна буде здатна самостійно забезпечити усі власні потреби у бронежилетах та шоломах настільки, що імпорт може стати точковим доповненням.

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Власні розробки та бронежилети для жінок

Також в Україні виготовлятимуть власні шоломи та бронежилети, які відповідають 4 та 6 класу захисту за стандартами НАТО. Уже зараз тестується бронежилет 6 класу захисту, у якому будуть використані керамічні плити та низка новацій. Вони зроблять його і легким, і надійним. Це повинно знизити навантаження на спину і дозволяють одним рухом швидко скинути бронежилет.

Підкреслюю. Те, що ви бачите – не імпортовано і далі зібрано-зшито. А вироблено. Від сталевих і керамічних плит до тканини, фурнітури, спеціальних ниток тощо. Наразі в Україні відсутня можливість виробляти тільки один специфічний компонент, оскільки немає відповідних технологій у хімічній промисловості,

– наголосив Олексій Резніков.

Також в Міноборони хочуть виготовляти бронежилети, які краще підійдуть жінкам. Зауважимо, що жінок, які також стали до лав ЗСУ – понад 30 тисяч, однак для них не було передбачено навіть відповідної форми. Тепер же виробники України розробили зразки бронежилетів з урахуванням антропологічних особливостей, з засобами для перерозподілу навантаження тощо.

Захист, якому наразі немає аналогів, після завершення циклу випробувань піде у війська.

"Переконаний, що ці продукти мають потенціал стати конкурентними на міжнародному ринку", – підкреслив Резніков.

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