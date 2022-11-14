Про це 24 каналу розповіла парамедикиня Юлія Сідорова. Раніше повідомлялось про те, що 9-річна донька захисника зібрала понад 300 тисяч для армії.
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Ставлення до жінок
Сідорова зазначила, що в українській армії ще залишаються питання гендерного характеру, але особисто вона ніякого дискомфорту не має. Найскладніше їй було в 2014 році, коли треба було доводити, що вона дійсно здатна бути на війні. Нині ж жінок у ЗСУ значно більше, хоча порівняно з чоловіками небагато.
Кожна жінка, яку я особисто знаю, яка є в армії, не менш ефективна, а іноді навіть більш ефективна, ніж чоловіки,
– зауважила парамедикиня.
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Форма для жінок
Вона продовжила, що жінки самі собі закривають питання щодо форми, зокрема й спідньої білизни. В армії жінкам видають чоловіче спіднє, іноді навіть "сімейки по коліно", які жінка в будь-якому випадку не буде носити. Питання жіночої форми в армії загалом не закрите, бо все, що видається, є чоловічим.
"Хоча відрізняється фізіологія тіла, у тому сенсі, що різні стегна, різна довжина ніг, посадка штанів відрізняється. Плюс, у жінки є груди, і якщо немає нагрудних плиточок, то просто починає тягнути рукав і все затискає. Тому є деякі питання щодо забезпечення жінок, але щодо рівності спілкування з чоловіками, їх стає все менше й менше, як на мене", – наголосила Сідорова.
Ситуація на фронті: останні новини
- Українська армія продовжує героїчно протистояти російським загарбникам та деокуповувати населені пункти, зокрема на Луганщині. Голова ОВА Сергій Гайдай сказав, скільки міст та сіл уже звільнили Збройні Сили.
- Російська армія зазнає нових невдач на фронті в Україні. На тлі цього, можливо, Владіміру Путіну могло би бути вигідно вивести свої війська з території нашої держави.
- Українські захисники продовжують знищувати ворога на нашій землі. Аналітики інституту вивчення війни переконані, що наші воїни повинні скористатися помилкою Путіна і продовжити контрнаступ.