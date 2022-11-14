Про це 24 каналу розповіла парамедикиня Юлія Сідорова. Раніше повідомлялось про те, що 9-річна донька захисника зібрала понад 300 тисяч для армії.

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Ставлення до жінок

Сідорова зазначила, що в українській армії ще залишаються питання гендерного характеру, але особисто вона ніякого дискомфорту не має. Найскладніше їй було в 2014 році, коли треба було доводити, що вона дійсно здатна бути на війні. Нині ж жінок у ЗСУ значно більше, хоча порівняно з чоловіками небагато.

Кожна жінка, яку я особисто знаю, яка є в армії, не менш ефективна, а іноді навіть більш ефективна, ніж чоловіки,

– зауважила парамедикиня.

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Форма для жінок

Вона продовжила, що жінки самі собі закривають питання щодо форми, зокрема й спідньої білизни. В армії жінкам видають чоловіче спіднє, іноді навіть "сімейки по коліно", які жінка в будь-якому випадку не буде носити. Питання жіночої форми в армії загалом не закрите, бо все, що видається, є чоловічим.

"Хоча відрізняється фізіологія тіла, у тому сенсі, що різні стегна, різна довжина ніг, посадка штанів відрізняється. Плюс, у жінки є груди, і якщо немає нагрудних плиточок, то просто починає тягнути рукав і все затискає. Тому є деякі питання щодо забезпечення жінок, але щодо рівності спілкування з чоловіками, їх стає все менше й менше, як на мене", – наголосила Сідорова.

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