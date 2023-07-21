Об этом сказал заместитель главы Минобороны Владимир Гаврилов, подчеркнув, что эти возможности увеличиваются каждый день. Он также пообещал много сюрпризов для судов оккупантов, если они шевельнутся в Черном море.

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Какие возможности имеет Украина для ответа россиянам в море

Гаврилов отметил, что с начала полномасштабной войны способности Украины наносить вред вражеским целям в море увеличились. И они будут только увеличиваться каждый раз.

Эти возможности позволят нам выполнить ту амбицию, о которой еще в прошлом году говорили: загнать весь этот черноморский флот ближе туда к Туапсе, Новороссийску и не давать им двигаться в зоне Крыма,

– сказал он.

Замглавы Минобороны отметил, что возможности украинской армии не ограничиваются только системами типа "Нептун". Ведь на нашем вооружении есть еще многие другие виды вооружения.

"Мы гораздо сильнее в этом вопросе, чем были год назад. И продвигаемся в этом направлении еще дальше", – заверил Гаврилов.

Также он отметил, что чем длиннее война против нашего государства будет затягиваться, тем меньше шансов для российского черноморского флота выжить в ближайшей перспективе.

Поэтому пусть думают, пусть рассчитывают. Если кто-то сомневается – пусть ждут,

– заинтриговал заместитель Резникова.

Он также подчеркнул, что благодаря новым технологическим решениям, внедряемым нашей армией, тема угрозы российских судов для украинских портов "будет навсегда закрыта".

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