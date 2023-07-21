Об этом сказал заместитель главы Минобороны Владимир Гаврилов, подчеркнув, что эти возможности увеличиваются каждый день. Он также пообещал много сюрпризов для судов оккупантов, если они шевельнутся в Черном море.
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Какие возможности имеет Украина для ответа россиянам в море
Гаврилов отметил, что с начала полномасштабной войны способности Украины наносить вред вражеским целям в море увеличились. И они будут только увеличиваться каждый раз.
Эти возможности позволят нам выполнить ту амбицию, о которой еще в прошлом году говорили: загнать весь этот черноморский флот ближе туда к Туапсе, Новороссийску и не давать им двигаться в зоне Крыма,
– сказал он.
Замглавы Минобороны отметил, что возможности украинской армии не ограничиваются только системами типа "Нептун". Ведь на нашем вооружении есть еще многие другие виды вооружения.
"Мы гораздо сильнее в этом вопросе, чем были год назад. И продвигаемся в этом направлении еще дальше", – заверил Гаврилов.
Также он отметил, что чем длиннее война против нашего государства будет затягиваться, тем меньше шансов для российского черноморского флота выжить в ближайшей перспективе.
Поэтому пусть думают, пусть рассчитывают. Если кто-то сомневается – пусть ждут,
– заинтриговал заместитель Резникова.
Он также подчеркнул, что благодаря новым технологическим решениям, внедряемым нашей армией, тема угрозы российских судов для украинских портов "будет навсегда закрыта".
Ранее Минобороны предупредило Россию о судах в море
- Министерство обороны Украины 20 июля предупредило Россию, что ее суда будут воспринимать как законные военные цели в водах нашей страны. В Минобороны также напомнили о судьбе, которая настигла крейсер "Москва".
- Причем это решение касается как российских судов, так и курсирующих в направлении портов России и украинских морских портов на временно оккупированных территориях. Это произошло после того, как страна-агрессорка несколько дней обстреливала наши порты в Одесской и Николаевской области.
- Впоследствии на это заявление отреагировали и в Кремле. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "непредсказуемый киевский режим не гнушается ничем" и "такие заявления несут опасность".