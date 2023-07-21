Про це сказав заступник очільника Міноборони Володимир Гаврилов, наголосивши, що ці спроможності збільшуються щодня. Він також пообіцяв багато сюрпризів для суден окупантів, якщо вони ворухнуться в Чорному морі.

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Які спроможності має Україна для відповіді росіянам у морі

Гаврилов зазначив, що з початку повномасштабної війни спроможності України завдавати шкоди ворожим цілям у морі збільшилися. І вони лише збільшуватимуться кожного разу.

Ці спроможності дозволять нам виконати ту амбіцію, про яку ще минулого року говорили: загнати весь цей чорноморський флот ближче туди до Туапсе, Новоросійська і не давати їм рухатися в зоні Криму,

– сказав він.

Заступник очільника Міноборони зазначив, що спроможності української армії не обмежуються тільки системами типу "Нептун". Адже на нашому озброєнні є ще багато інших видів озброєння.

"Ми набагато сильніші в цьому питанні, ніж були рік тому. І просуваємося в цьому напрямку ще далі", – запевнив Гаврилов.

Також він зазначив, що чим довше війна проти нашої держави буде затягуватися, тим менше шансів для російського чорноморського флоту вижити в найближчій перспективі.

Тому хай думають, хай розраховують. Якщо хтось сумнівається – хай чекають,

– заінтригував заступник Резнікова.

Він також наголосив, що завдяки новим технологічним рішенням, які впроваджує наша армія, тема загрози російських суден для українських портів "буде назавжди закрита".

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