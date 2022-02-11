Украина дала России от ворот поворот в главном требовании по Донбассу

Переговоры в Берлине завершились ничем. Война продолжится, угроза не уменьшится. Далее читайте на украинском.

Скалка для Кремля

Від "нормандських перемовин" очікують великих змін, а реальність в тому, що жодного міліметру для компромісів просто не існує і ніяких змін бути не може.

Важливо Найближчими тижнями нас може чекати кров, піт і сльози

Представник Росії Козак в результаті поскаржився, що Україна не збирається вести перемовини з окупаційною адміністрацією "Л/ДНР": "Це ключове протиріччя, яке Україна відмовилась погоджувати".



Перемовини радників лідерів "нормандської четвірки" тривали понад 9 годин / Фото elysee.fr

Горизонт війни

Висновки такі. Путін не шукає компромісів. Незважаючи на тиск Заходу, Росія буде продовжувати погрози Україні розширенням фронту агресії.

Росія поступово поглинає окуповані території й не збирається йти звідти. Це окупація землі де-факто, а питання з де-юре Кремль не дуже цікавить.

Росія продовжить кидати сили для дестабілізації ситуації в Україні. Україні треба готуватись до тривалої війни, бо військова загроза не буде зменшуватись. Треба вчитись з цим жити, ніякі перемовини окупацію не виправлять.

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