Украина бьет по авиатранспорту России
В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что больнее всего ударили по авиатранспортной системе России.
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В украинском ведомстве отметили, что авиатранспортная система оккупанта фактически заблокирована.
Министерство напомнило, что все европейские и североамериканские воздушные просторы – закрыты для российских самолетов.
В то же время Мининфраструктуры пытается добиться, чтобы европейские лизинговые и страховые компании прекратили работу с авиакомпаниями оккупанта.
Сообщается, что более 50% всего российского авиапарка – в лизинге. Если страховые и лизингодатели прекратят работу с авиакомпаниями агрессора – они фактически лишатся части своих самолетов.
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