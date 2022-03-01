Украина бьет по авиатранспорту России

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что больнее всего ударили по авиатранспортной системе России.

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В украинском ведомстве отметили, что авиатранспортная система оккупанта фактически заблокирована.

Министерство напомнило, что все европейские и североамериканские воздушные просторы – закрыты для российских самолетов.

В то же время Мининфраструктуры пытается добиться, чтобы европейские лизинговые и страховые компании прекратили работу с авиакомпаниями оккупанта.

Сообщается, что более 50% всего российского авиапарка – в лизинге. Если страховые и лизингодатели прекратят работу с авиакомпаниями агрессора – они фактически лишатся части своих самолетов.

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