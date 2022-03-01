Україна б'є по авіатранспорту Росії
У Міністерстві інфраструктури України заявили, що найболючіше вдарили по авіатранспортній системі Росії.
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В українському відомстві зазначили, що авіатранспортна система окупанта фактично заблокована.
Міністерство нагадало, що увесь європейський та північноамериканський повітряні простори – закриті для російських літаків.
Водночас Мінінфраструктури намагається добитися, щоб європейські лізингові та страхові компанії припинили роботу з авіакомпаніями окупанта.
Повідомляється, що понад 50% усього російського авіапарку – у лізингу. Якщо страхові й лізингодавці припинять роботу з авіакомпаніями агресора – вони фактично втратять частину своїх літаків.
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