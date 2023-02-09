Об этом сообщил гендиректор промышленной группы Rheinmetall Армин Паппергер. Что известно о возможности экспорта танков Panther в Украину – передает 24 Канал.

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Украина заинтересована в танках "Пантера" и БМП "Рысь" немецкого производства

Гендиректор Rheinmetall рассказал, что Украина заинтересовалась самыми современными немецкими танками Panther ("Пантера") и боевыми машинами Lynx ("Рысь"). Поэтому оборонный концерн сейчас активно ведет переговоры с Киевом о возможности их снабжения.

Пока, к сожалению, существует только демонстрационная версия Panther, потому что разработка новая. Однако в Rheinmetall говорят о возможность начала поставок уже через 15 – 18 месяцев.

Обратите внимание! Сверхсовременный танк KF51 Panther Rheinmetall представила на выставке в Париже в 2022 году. Тогда его назвали самым сильным боевым танком в мире. В Handelsblatt отмечают, что Украина может стать первой страной, которая приобретет эти танки.

Паппергер подчеркнул, что танки можно изготавливать в Германии или Венгрии, чтобы ни одна страна не теряла свои запасы, а Украина спокойно могла накапливать свои. Кроме того, гендиректор отметил о возможность изготовления этих танков напрямую в Украине. Однако, конечно, только после окончания войны и только с согласия немецкого правительства.

Украина должна устоять в этой войне – и когда она закончится, стране нужна безопасность,

– констатировал Паппергер.

Обратите внимание Первый танк Leopard 2 от Канады для Украины уже прибыл в Польшу

Германия разрешила Rheinmetall и FFG отправить в Украину Leopard 1: что об этом известно

Правительство Германии разрешило компаниям Rheinmetall и FFG экспортировать в Украину. 187 танков Leopard 1. Однако стоит отметить, что технику смогут передать не раньше лета этого года.

Кроме того, не все танки сейчас боеспособны – некоторые сначала нужно отремонтировать. Издание Business Insider констатировало, что федеральное правительство слишком долго колебалось с поставкой боевых танков, поэтому они не успеют передать танки весеннему наступлению российских войск.