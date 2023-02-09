Про це повідомив гендиректор промислової групи Rheinmetall Армін Паппергер. Що відомо про можливість експорту танків Panther в Україну – передає 24 Канал.

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Україна зацікавлена в танках "Пантера" та БМП "Рись" німецького виробництва

Гендиректор Rheinmetall розповів, що Україна зацікавилася найсучаснішими німецькими танками Panther ("Пантера") і бойовими машинами Lynx ("Рись"). Тому оборонний концерн зараз активно веде переговори з Києвом щодо можливості їхнього постачання.

Наразі, на жаль, існує лише демонстраційна версія Panther, тому що розробка нова. Проте у Rheinmetall говорять про можливість початку поставок вже через 15 – 18 місяців.

Зверніть увагу! Надсучасний танк KF51 Panther Rheinmetall представила на виставці у Парижі у 2022 році. Тоді його назвали найсильнішим бойовим танком у світі. У Handelsblatt зазначають, що Україна може стати першою країною, яка придбає ці танки.

Паппергер наголосив, що танки можна виготовляти у Німеччині або ж Угорщині, щоб жодна країна не втрачала свої запаси, а Україна спокійно могла накопичувати свої. Крім того, гендиректор зазначив про можливість виготовлення цих танків напряму в Україні. Проте, звісно ж, лише після закінчення війни й тільки за згодою німецького уряду.

Україна має встояти у цій війні – і коли вона закінчиться, країні потрібна безпека,

– констатував Паппергер.

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Німеччина дозволила Rheinmetall і FFG відправити в Україну Leopard 1: що про це відомо

Уряд Німечини дозволив компаніям Rheinmetall і FFG експортувати в Україну 187 танків Leopard 1. Проте, варто зазначити, що техніку зможуть передати не раніше літа цього року.

Крім того, не всі танки нараз боєздатні – деякі спершу потрібно відремонтувати. Видання Business Insider констатувало, що федеральний уряд надто довго вагався з постачанням бойових танків, тому вони не встигнуть передати танки до весняного наступу російських військ.