Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-майор ЗСУ Сергій Савченко. Він зазначив, що зараз росіяни просять у лояльних до них країн будь-яку військову техніку.

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Найкраща російська техніка згоріла по дорозі з Сум до Києва

За його словами, росіяни їздять по Північній Кореї і просять там боєприпаси, техніку. В Таджикистані просять танки Т-72: мовляв, ми вам колись їх дали, ви користувались, а тепер поверніть нам.

Наївно передбачати, що росіяни в Таджикистані просять танки, а свої Т-90 тримали до того, поки в Україну підуть Leopard і Challenger. Думаю, що це розраховано на внутрішнього споживача і при тому достатньо наївного,

– підкреслив військовий експерт.

На його думку, в Росії немає ніякої сучасної зброї. Все що було, вони використали. І якби воно було, вони б не очікували танків Leopard. Вони б наступали, кидали його в бій.

"Свою сучасну техніку, яку вони могли перекинути на фронт, для того, щоб знищити українців, ми вже випробували все. Половина з того, що в них було найкращого, згоріло в "умовній" Бучі, або по дорозі від Сум до Києва", – вважає Савченко.

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Застарілі напрацювання

Ексглава Роскосмосу Дмітрій Рогозін заявив, що надіслав на Донбас 4 російських бойових новітніх роботів "Маркер", які, нібито, можуть вражати, зокрема, танки Leopard, Abrams.

Генерал-майор ЗСУ зазначив, що, можливо, у росіян є якісь напрацювання. Але вони не революційні і застарілі – з XX століття. Тим більше, що ці 4 роботи ситуацію не змінять.

"В цій війні використовується зброя XXI століття", – наголосив Сергій Савченко.

Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 каналу

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