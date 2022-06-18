Также отметил, что в поставках уже предусмотрены различные типы вооружения. Об этом политик сказал в интервью, обнародованном 17 июня.

Украина вовремя получит немецкое оружие для битвы за Донбасс, – Шольц

Украина станет приоритетной в очереди на оружие Германии

Шольц сказал. что вся техника, которую обещали, должна прийти ВСУ в срок. Однако отметил, что нужно изменить в пользу Украины приоритет того, кто первым получит немецкое оружие.

Вы знаете, что уже есть длинный список клиентов, ожидающих ее получения даже через два и три года. Конкретные вещи, которые мы можем задать сейчас, будут доставлены после обучения. Без обучения нельзя использовать это оружие,

– заявил канцлер.

Сейчас в стране работают над тем, чтобы Украина была в очереди на получение первой. Также Шольц сказал, что Германия передаст систему противовоздушной обороны. Однако пока не известна точная дата, когда ее получат Воздушные силы ВСУ.

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