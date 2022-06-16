Макрон отметил посредничество Франции и Германии

Соответствующее заявление в Киеве на брифинге лидеров Украины, Германии, Италии и Румынии сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает 24 канал.

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Французский лидер сказал, что Украина будет определять условия и формат переговоров с Россией. Он также отметил, что Франция и Германия не будут выступать переговорщиками от Украины

Ни Германия, ни Франция никогда не будут выступать переговорщиками от Украины. И никогда не будут требовать от Украины каких-либо уступок. Этого не было и никогда не быдет,

– сказал Макрон.

Впрочем, следует напомнить, что в мае Макрон, по словам президента Владимира Зеленского, предлагал Украине пойти на территориальные уступки. Также Макрон призвал не унижать Россию.

Вместе с тем во время визита в Киев Макрон отметил, что Франция и Германия – это "требовательный посредник", чтобы вносить ясность в ситуацию.

Лидер Франции добавил, что переговоры с Россией будет вести президент Владимир Зеленский.

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Шольц поддержал заявление Макрона

Позицию Макрона поддержал и германский канцлер Олаф Шольц. Он заверил, что западные лидеры могут договариваться о мире, в котором его видят украинцы.

Россия должна понять, что она не имеет права добиваться того, чего она хочет,

– сказал Шольц.

Канцлер Германии заявил, что требования, которые Москва предъявляет к Украине, не могут быть выполнены. Он добавил, что Россия должна отозвать свои войска и согласилась на мирные переговоры.

Лидеры Запада посетили Киев: что известно

Кроме Шольца и Макрона, впервые побывавших в Украине после начала полномасштабной войны, 16 июня в Киев приехали премьер Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Макрон заверил Владимира Зеленского и украинцев, что Франция, Германия, Италия и Румыния поддержат предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Этот вопрос будет стоять на повестке дня саммита ЕС 23 – 24 июня.

Во время визита в Киев Макрон обещал, что Украина получит 6 дополнительных самоходных артиллерийских систем Caesar.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего выступления заверил, что Украина будет получать оружие до тех пор, пока в нем будет нуждаться.

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