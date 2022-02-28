Урсулу фон дер Ляен попросили прокомментировать массовые акции солидарности, прошедшие по всей Европе в поддержку Украины, против которой Владимир Путин начал войну.

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В Еврокомиссии заявили, что хотят видеть Украину в ЕС

Украина должна вступить в ЕС, эта страна – одна из нас. Мы хотим видеть ее в европейской семье,

– отметила фон дер Ляен.

Она также напомнила, что Украина уже участвует в некоторых европейских процессах, в частности интеграции внутреннего рынка в единый рынок ЕС, а также в энергетике.

Президент Еврокомиссии также отметила беспрецедентное сотрудничество и сплоченность в этом вопросе всех демократических стран – Великобритании, Канады, Японии, Южной Кореи, Австралии.

"Это свидетельствует, что мы вместе встаем на защиту демократии в Европе. Важно, чтобы мы защищали наш мирный порядок, порядок на основе правил", – заявила она. Но добавила, что следует четко говорить: "Евросоюз не потерпит на европейской земле пренебрежение наших ценностей".

Евросоюз будет поддерживать Украину

Фон дер Ляен подчеркнула, что в Украине защищают европейские ценности. Украинцы хотят жить в мирной демократии, а Россия совершает агрессию. Поэтому Евросоюз солидарен с Украиной.

Также глава Еврокомиссии отметила важность того, что украинская сторона готова к переговорам с Россией. Однако доверие к Владимиру Путину уже подорвано.

Напомним, ранее Словакия предложила Европейскому Союзу создать специальную процедуру присоединения Украины к ЕС, чтобы помочь стране восстановиться после войны.

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